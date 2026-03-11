17:09
Происшествия

В Бишкеке сообщили о задержании журналистки Алтынай Арстанбековой

Правоохранительные органы задержали пользователя социальных сетей и журналистку Алтынай Арстанбекову. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

Пока официально неизвестно, какие именно обвинения предъявили журналистке. Милиция еще не предоставила подробной информации о сути расследования.

По некоторым данным, с Алтынай Арстанбековой может быть связан фейковый аккаунт в социальных сетях под именем «Даниель Жоошбаев». На этой странице ранее публиковали критические и обвинительные посты в адрес президента и отдельных граждан.

Фото из интернета
Также сообщается, что во время обыска у журналистки изъяли несколько мобильных телефонов и ноутбуков.

В правоохранительных органах пока не уточнили, по какой именно статье ведется расследование. Обстоятельства дела выясняются. 
