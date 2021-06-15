Садыр Жапаров поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения

Президент Кыргызстана поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Благодаря вашей осмотрительной политике и взвешенным решениям Китай уверенно занимает передовые позиции на международной арене. Инициатива Китайской Народной Республики «Один пояс — один путь» получила признание во всем мире и объединяет многие страны на разных континентах. Под вашим мудрым руководством Китай добился больших успехов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и активно помогает другим странам в борьбе с пандемией. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность Китайской Народной Республике за своевременную гуманитарную помощь, оказанную Кыргызской Республике. Кыргызстан всегда чувствует дружеское отношение и поддержку Китая», — говорится в поздравительном послании.

Президент подтвердил готовность к продолжению конструктивной работы по дальнейшему развитию всех направлений кыргызско-китайских двусторонних отношений. Садыр Жапаров пожелал председателю КНР Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.