Садыр Жапаров переговорил по телефону с королем Саудовской Аравии. Что обсуждали

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-саудовского двустороннего сотрудничества и перспективы его развития, в том числе и в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызская Республика готова и дальше развивать всестороннее сотрудничество с Саудовской Аравией на основе взаимной поддержки и доверия в интересах братских народов двух стран. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия всегда оказывала содействие Кыргызстану в непростые времена. И пригласил короля посетить с официальным визитом республику для того, чтобы поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень и укрепить дружеские отношения между государствами.

В свою очередь Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, поблагодарив за приглашение, с удовлетворением отметил динамичное развитие двусторонних отношений.