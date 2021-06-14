Глава кабмина считает, что за сто дней работы есть хорошие результаты. Согласны?

В кабинете министров подвели итоги исполнения плана первоочередных мер на сто дней. Отмечено, что по состоянию на 12 июня из 50 запланированных мероприятий исполнено 38, на стадии завершения находятся 12 пунктов.

По данным пресс-службы кабмина, Улукбек Марипов отметил, что в рамках запланированных мероприятий достигнуты хорошие результаты.

«При разработке плана на сто дней мы руководствовались полезностью принятых решений. Все наши действия были направлены на улучшение жизни простых граждан. Каждый гражданин должен на практике почувствовать изменения, независимо от того, где он находится, — в государственной поликлинике, аптеке либо Центре обслуживания населения. Началась выдача биометрических заграничных паспортов, снижены цены на консульские услуги, разработан ряд информационных систем по выдаче разрешительных документов на проектирование и строительство недвижимости, внедрена система маркировки и прослеживаемости товаров, решены вопросы покрытия расходов, связанных с репатриацией на родину тел граждан, умерших за рубежом, в активной фазе находятся проекты по реконструкции автомагистралей республиканского масштаба, восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области», — сказал он.

Глава кабинета министров также добавил, что некоторые пункты не были исполнены, поручено внести предложение по ответственности лиц, допустивших это.

Кабмин перечислил свои достижения за сто дней.

Создание условий для улучшения инвестиционного климата

упрощен доступ к получению земель (государственного и лесного фонда) под проекты возобновляемых источников энергии (малые ГЭС);

введен запрет на осуществление дублирующих функций ветеринарного и фитосанитарного контроля по принципу «одна остановка»;

принят механизм по упрощению процедуры возврата НДС на импорт товаров (условный НДС);

для индивидуальных предпринимателей упрощен налоговый режим (на основе налога с розничных продаж);

проведена реструктуризация задолженности по налогам и социальным отчислениям путем полного списания пени и штрафов при условии погашения основной суммы обязательств.

В сфере автоматизации и упрощения государственных услуг

запущена национальная кампания по бесплатной выдаче внутренних паспортов (ID-карт) отдельным категориям граждан, в том числе детям-сиротам в возрасте до 18 лет, пенсионерам старше 70-летнего возраста и другим лицам;

запущена кампания по бесплатной регистрации автотранспортных средств;

началась выдача биометрических заграничных паспортов;

открыты центры обслуживания населения в формате open space;

запущен первый автоЦОН;

с 1 апреля 2021 года внедрена система электронных паспортов транспортных средств, а также реализуется оформление электронных паспортов транспортных средств (система будет также легитимна на пространстве ЕАЭС);

на стадии запуска многофункциональный Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП) и налогоплательщиков, в том числе экспортеров, где будут оказываться полноценные услуги не менее 10 государственных органов;

разработан ряд информационных систем (www.uslugi.gosstroy.gov.kg // www.gosexpertiza.gov.kg) по выдаче строительных документов (проектирование, строительство, по приему проектно-сметной документации на экспертизу и иные изменения объектов недвижимости);

к автоматизированной информационной системе «Санарип аймак» подключены 452 айыл окмоту.

В сфере сельского хозяйства и для обеспечения продовольственной безопасности

выделено 318 миллионов сомов на закупку сахара-песка и растительного масла для поддержания стабильного уровня цен на социально значимые сельскохозяйственные товары и продукты питания;

внедрены кластерные проекты по молоку и мясу, в соответствии с которыми на четырех молочных предприятиях внедрена цифровая платформа по отслеживанию качества молока;

в организации кластерного производства на основе цепочки добавленной стоимости молока вовлечено более 7 тысяч фермеров;

созданы условия для реализации продукции фермеров, повышение доступности социально значимых продовольственных товаров путем организации постоянных сельскохозяйственных ярмарок в каждом районе Бишкека и Оша;

проработан механизм заключения прямых контрактов на поставку социально значимых товаров и продуктов питания из государств — членов ЕАЭС и их интервенции на внутреннем рынке;

введены запреты на вывоз сахара, растительного масла, нефтепродуктов, минеральных удобрений, лекарственных средств.

В сфере здравоохранения