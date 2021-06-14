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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Из партии «Ынтымак» вышел совладелец кофеен Social Coffee

Генеральный директор ОсОО «Спорт Арт Строй», совладелец сети кофеен Social Coffee Айбек Кыштобаев, который на выборах 11 апреля баллотировался в БГК по списку «Ынтымака», ушел из партии.

По его словам, он намерен сконцентрировать свои усилия на общественной деятельности и в бизнес-проектах, поэтому не будет принимать участие в повторных выборах в Бишкекский горкенеш. 

13 июня, согласно календарному плану по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского городских кенешей, назначенных на 11 июля, завершился этап выдвижения списков кандидатов от политических партий для участия в повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского городских кенешей.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий.

20 июня комиссии объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197556/
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