Сегодня День работника легкой промышленности. Поздравление Садыра Жапарова

Президент Кыргызстана поздравил с Днем работника легкой промышленности.

«Легкая промышленность является одним из приоритетных и стратегически важных направлений экономического развития страны. Благодаря упорному труду, продуманным действиям руководителей и работников текстильного, швейного, обувного производства и переработки кожи наращивается социально-экономический потенциал республики. Широкий, качественный и доступный ассортимент выпускаемой продукции отечественной легкой промышленности позволяет удерживать лидирующие позиции в экспортных поставках страны, укреплять спрос и потребность на основных экспортных рынках.

В отрасли трудятся настоящие патриоты и мастера своего дела, которые сохраняют традиции предыдущих поколений, успешно осваивают новые технологии, что способствует стабильному ее развитию и повышению конкурентоспособности отечественных товаров», — говорится в тексте.

Глава государства отметил, что предприятия легкой промышленности в значительной мере обеспечивают занятость населения на рынке труда республики, что положительно отражается на качестве жизни наших граждан. Профессии швей, закройщиков, модельеров-конструкторов являются одними из самых востребованных специальностей в стране.

По словам Садыра Жапарова, в ближайшее время государством предусматривается направить усилия на подготовку квалифицированных кадров, соответствующих новым производственным требованиям.

Последствия пандемии коронавируса негативно отразились на экономическом положении всех государств мира, и сегодня траектория развития должна быть ориентирована на максимально полное использование конкурентных преимуществ нашей страны.

Государством будет продолжена работа по поддержке данной приоритетной отрасли, будет оказано содействие в реализации крупных проектов, качественная организация которых позволит создать десятки тысяч рабочих мест и перейти на новые масштабы уровня ее развития.

«Выражаю огромную благодарность каждому работнику и глубокую признательность ветеранам легкой промышленности за добросовестный труд, неоценимый вклад в развитие экономики республики в целом», — отметил президент.