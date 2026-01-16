Проблемы в швейной отрасли: в Кыргызстане необходимо построить лабораторию

Депутатская группа «Ала-Тоо» на своем заседании обсуждает проблемы в швейной отрасли. В ходе встречи представители сектора рассказали, что швейные предприятия закрываются или теряют заказы, швеи остаются без работы, а грузы подолгу стоят на границе России.

Председатель Ассоциации кыргызских швейников Дилоромкан Дуйшобаева рассказала парламентариям: одна из главных проблем заключается в том, что с российской стороны введен закон, изменивший систему ввоза товаров, но при этом не разработаны инструкции и механизмы.

«Еще одна большая проблема и причина заторов на границе с грузом — отсутствие в КР лаборатории для проверки безопасности и качества товара. Мы четыре раза ездили в Китай и нашли инвестора, мы долго просили у правительства участок для строительства лаборатории. В итоге в селе Восток выделили участок в 4 гектара. Завершена трансформация участка, и он готов к началу строительства лаборатории», — сказала она.

При этом, по словам Дилоромкан Дуйшобаевой, инвестор, который был готов построить лабораторию, пока решался вопрос участка, вложил средства в Узбекистане. Она отметила, что в Кыргызстане, как оказалось, нет тех механизмов и послаблений для инвесторов, предусмотренных в соседней стране.

По мнению главы ассоциации, если бы к этому времени лаборатория была уже построена, многих сегодняшних проблем можно было избежать.

«При наличии лаборатории даже в случае закрытия границы Россией мы могли бы уйти на рынок Европы. Из-за ситуации в РФ мы изучаем другие рынки, подходящими нам являются Узбекистан и Таджикистан, но если из РУз в РТ товар ввозят по $0,60, из Китая — по $1,20, а из КР — $2», — рассказала она.

Дилоромкан Дуйшобаева добавила, что ранее швейники самостоятельно решали свои вопросы и развивали отрасль. Однако сейчас возникли системные проблемы, поэтому швейники нуждаются в поддержке государства.

Осенью 2025 года сообщалось, что из-за изменений требований в России представители швейной отрасли Кыргызстана столкнулись с рядом проблем. Трудности с прохождением продукции на территорию РФ обсуждались и в Министерстве экономики и коммерции.