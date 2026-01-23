О достижениях в легкой промышленности рассказал специалист Минэкономики

В Кыргызстане в прошлом году объем производства в легкой промышленности составил около 25 миллиардов сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Талантбек Карасартов.

Он пояснил, что при этом объем выпуска в текстильной отрасли составил примерно 4 миллиарда сомов, швейной отрасли — более 20 миллиардов сомов, в кожевенно-обувном производстве — более 600 миллионов сомов.

В ведомстве также проинформировали, что в 2024 году в эксплуатацию ввели 102 предприятия. В 2025-м кабинет министров планировал запустить 100 предприятий, а фактически запущено 119.

В текущем году власти намерены также запустить не менее 100 предприятий.