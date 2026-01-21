18:35
Власть

Президент требует немедленных решений для легкой промышленности

Президент Садыр Жапаров  провел расширенную встречу с представителями легкой промышленности Кыргызстана, в том числе швейной отрасли, маркетплейсов, логистических компаний, банков и профильных госорганов.

На встрече подняли ключевые проблемы сектора — от доступа к финансированию и логистическим узким местам до условий экспорта и технологического обновления. Участники представили свои предложения по ускоренному развитию отрасли и устранению препятствий.

Глава государства подчеркнул, что легкая промышленность остается одним из стратегических направлений экономики страны, обеспечивая рабочие места и экспортные доходы. Он потребовал от ответственных ведомств оперативных и адресных действий.

По итогам обсуждения Садыр Жапаров дал конкретные поручения председателю кабинета министров Адылбеку Касымалиеву, профильным министрам и руководителям госорганов, направленные на решение накопленных проблем и системное развитие отрасли.

Работа в этом направлении будет находиться на личном контроле президента.
