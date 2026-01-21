17:42, 21 января 2026, Бишкек - 24.kg, Турдубек АЙГЫРОВ
Президент требует немедленных решений для легкой промышленности
Президент Садыр Жапаров провел расширенную встречу с представителями легкой промышленности Кыргызстана, в том числе швейной отрасли, маркетплейсов, логистических компаний, банков и профильных госорганов.
На встрече подняли ключевые проблемы сектора — от доступа к финансированию и логистическим узким местам до условий экспорта и технологического обновления. Участники представили свои предложения по ускоренному развитию отрасли и устранению препятствий.
Глава государства подчеркнул, что легкая промышленность остается одним из стратегических направлений экономики страны, обеспечивая рабочие места и экспортные доходы. Он потребовал от ответственных ведомств оперативных и адресных действий.
По итогам обсуждения Садыр Жапаров дал конкретные поручения председателю кабинета министров Адылбеку Касымалиеву, профильным министрам и руководителям госорганов, направленные на решение накопленных проблем и системное развитие отрасли.
Работа в этом направлении будет находиться на личном контроле президента.