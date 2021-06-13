Депутаты парламента намерены внести изменения в Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». Инициатива последовала после того, как выяснилось, что баткенцы, чьи дома сожгли в ходе военной агрессии Таджикистана, не смогут рассчитывать на выплату страховки.

Законопроект разработан Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов в целях имущественного возмещения пострадавшим от военных действий граждан Кыргызской Республики.

Как оказалось, в соответствии с частью 3 статьи 8 действующего Закона «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» события военных действий и их последствия не являются страховым случаем.

«В результате военных действий в Баткенской области пострадало недвижимое имущество граждан Кыргызской Республики. События, в результате которых нанесен такой ущерб, являются условиями обстоятельств непреодолимой силы. В целях возмещения застрахованного имущества граждан вследствие обстоятельств непреодолимой силы возникла необходимость внесения изменений в статью 8, поскольку эти граждане являются материально уязвимыми, а также потеряли другое имущество и материальные ценности», — проинформировали в Жогорку Кенеше.

По информации МЧС, во время военного конфликта 28-29 апреля 2021 года в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана, три пограничные заставы.