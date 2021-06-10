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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. ТИК просит партии поторопиться с внесением залога

ТИКи Бишкека и Оша просят партии поторопиться с внесением избирательного залога. В этих городах и Токмаке 11 июля пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей.

В Бишкеке еще ни одна из 14 политорганизаций, подавших заявки, не выплатила 50 тысяч сомов, в Оше из восьми политобъединений залоговую сумму оплатила только «Ата Журт Кыргызстан».

Внести залог необходимо до 13 июня, иначе партию не зарегистрируют.

Открыть избирательный фонд партии обязаны в течение трех календарных дней после утверждения ТИК кандидатур уполномоченных по финансовым вопросам.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявят, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197163/
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