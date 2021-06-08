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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Еще две партии подали уведомление об участии в выборах в Оше

Еще две партии подали уведомления об участии в повторных выборах в Ошский горкенеш. Об этом 24.kg сообщили в ТИК южной столицы.

Уточняется, что сегодня заявки направили «Ата Журт Кыргызстан» и партия экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги».

Ранее уведомления подали «Ынтымак», «Улуу Журт», «Бир Бол», «Биздин Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». В Бишкеке на выборы в БГК идут 13 политорганизаций. В Токмаке пока две — «Эл биримдиги» и «Эмгек».

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявят, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196886/
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