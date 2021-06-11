Итоги визита Садыра Жапарова в Турцию. Комментарий политолога Марса Сариева

Сегодня завершается первый официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Турцию. Ранее состоялась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошло пятое заседание Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией. Сегодня он принимает участие в Совете сотрудничества тюркоязычных государств, запланирован еще ряд встреч. Политологи подводят первые итоги визита. Марс Сариев поделился с 24.kg своим мнением.

Он считает, что на данный момент сотрудничество с Турцией развивается динамично.

«Турецкие вложения в Кыргызстан достигли почти $1 миллиарда, а торговый оборот составляет уже полмиллиарда долларов. В Анкаре Садыр Жапаров заявил, что необходимо довести торговый оборот до $1 миллиарда. Думаю, есть очень хорошие перспективы для сотрудничества. Тем более и до нынешнего момента оно шло плодотворно, так как традиционно Кыргызстан и Турция и по менталитету, и по своей истории являются родственными народами. Турецкий бизнес в Кыргызстане чувствует себя комфортно, развивается», — сказал Марс Сариев.

Эксперт обратил внимание на идею, озвученную Садыром Жапаровым на пятом заседании Высшего совета стратегического сотрудничества.

«Интересна идея превращения Кыргызстана в авиахаб, транспортный хаб между Турцией и Юго-Восточной Азией. Есть еще интересные экономические предложения. В целом можно сказать, что встречи сейчас проходят очень плодотворно. Будем смотреть, какие перспективные направления будут еще обсуждаться», — заключил он.

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Напомним, в Анкаре президент КР призвал турецкие авиалинии использовать международный аэропорт «Манас» в Бишкеке как транспортно-логистический центр в Азии, гарантируя льготный режим при реализации этого проекта.