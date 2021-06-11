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Власть

Итоги визита Садыра Жапарова в Турцию. Комментарий политолога Марса Сариева

Сегодня завершается первый официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Турцию. Ранее состоялась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошло пятое заседание Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией. Сегодня он принимает участие в Совете сотрудничества тюркоязычных государств, запланирован еще ряд встреч. Политологи подводят первые итоги визита. Марс Сариев поделился с 24.kg своим мнением.

Он считает, что на данный момент сотрудничество с Турцией развивается динамично.

«Турецкие вложения в Кыргызстан достигли почти $1 миллиарда, а торговый оборот составляет уже полмиллиарда долларов. В Анкаре Садыр Жапаров заявил, что необходимо довести торговый оборот до $1 миллиарда. Думаю, есть очень хорошие перспективы для сотрудничества. Тем более и до нынешнего момента оно шло плодотворно, так как традиционно Кыргызстан и Турция и по менталитету, и по своей истории являются родственными народами. Турецкий бизнес в Кыргызстане чувствует себя комфортно, развивается», — сказал Марс Сариев.

Эксперт обратил внимание на идею, озвученную Садыром Жапаровым на пятом заседании Высшего совета стратегического сотрудничества.

«Интересна идея превращения Кыргызстана в авиахаб, транспортный хаб между Турцией и Юго-Восточной Азией. Есть еще интересные экономические предложения. В целом можно сказать, что встречи сейчас проходят очень плодотворно. Будем смотреть, какие перспективные направления будут еще обсуждаться», — заключил он.

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Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş

Напомним, в Анкаре президент КР призвал турецкие авиалинии использовать международный аэропорт «Манас» в Бишкеке как транспортно-логистический центр в Азии, гарантируя льготный режим при реализации этого проекта.

Отметим, что Генпрокуратура ранее возбудила уголовное дело на целый ряд бывших топ-менеджеров аэропорта «Манас». Следствие обвиняет их в систематической схеме по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». По версии ГП, ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.

Речь идет о турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş. Турецкий инвестор возмущен и называет доводы Генпрокуратуры дезинформацией.

В компании напомнили, что 2 сентября 2018 года в рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан состоялся бизнес-форум, в рамках которого был подписан меморандум о сотрудничестве между ОАО «Международный аэропорт «Манас» и GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş.

Согласно данному договору, GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş намеревалась инвестировать $50 миллионов в дальнейшее развитие аэропорта «Манас» и кыргызстанской авиации в целом. Но из-за необоснованно начатого в отношении нашей компании досудебного производства указанный выше инвестиционный проект был приостановлен.

По этому уголовному делу проходят бывший президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев, Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197158/
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