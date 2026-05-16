Еще один шанс. Поздний этап Общереспубликанского тестирования пройдет в июне

Поздний этап Общереспубликанского тестирования пройдет в июне. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чынара Батракеева.

По ее словам, тестирование пройдет в несколько этапов:

I этап: 17, 18, 19 мая;

II этап: 21, 22, 23 мая.

«Третий этап запланирован на июнь. Но он предусмотрен только для тех граждан, кто по уважительным причинам не смог сдать тест в мае — заболели, были в отъезде, имели семейные проблемы, участвовали в олимпиадах или спортивных соревнованиях за пределами Кыргызстана. Есть требование о предоставлении соответствующей справки. Поздний тест будет доступен лишь в Бишкеке и Оше. Обычно такой возможностью пользуются около 2 тысяч абитуриентов», — сказала Чынара Батракеева.

Для допуска к тестированию все абитуриенты старше 16 лет обязаны иметь при себе:

оригинал паспорта;

талон допуска на тест;

ручку с синим стержнем.

С 2026 года результаты ОРТ обязательны не только для поступления в вузы, но и в колледжи.

На тест зарегистрировались более 64 тысяч человек.