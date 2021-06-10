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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Адвокаты рассказали, что стало основанием для возбуждения

Основанием для возбуждения уголовного дела стал рапорт сотрудников управления Генпрокуратуры. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат Асылбек Кочкоров.

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По его словам, в рапорте не были отражены события 2012 года.

«Четыре прокурора проверили госкомиссию по изучению деятельности «Кумтора», которая недавно завершила свою работу. В своем рапорте на имя заместителя генпрокурора сотрудники указывают, что якобы она выявила нарушения. Эти нарушения закона были выявлены при заключении стратегических соглашений с Centerra Gold по проекту «Кумтор» с 1992 года, там также указывается 2009 год и 2017-й, но события 2012 года там не описываются. В то время с Centerra Gold не заключалось никаких соглашений, судьба «Кумтора» не решалась, поэтому нам непонятно, откуда появилось это обвинение. Сначала факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство, а затем по событиям 2012 года производят аресты», — сказал Асылбек Кочкоров.

Адвокат Жыргалбек Бабаев отметил, что по закону обвинение должно строиться на допустимых доказательствах. Однако по этому делу следствие не предоставило их. По его мнению, обвинение строится на предположениях.

Напомним, последнюю госкомиссию по «Кумтору», созданную в парламенте, возглавлял Акылбек Жапаров. Теперь он заместитель главы кабмина — министр финансов и экономики.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

Под стражу заключены также экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и экс-первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

Их сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197138/
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