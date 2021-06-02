Дело «Кумтора». Защита Омурбека Бабанова заявила отвод судье

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается мера пресечения в отношении экс-премьер-министра Омурбека Бабанова.

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Ранее суд признал законным задержание бывшего главы кабмина. После этого защита Омурбека Бабанова заявила отвод судье Чынгызбеку Бердимуратову.

По словам адвоката Амантура Абдырахманова, судья необъективен при рассмотрении меры пресечения.

«Мы заявили отвод, потому что налицо необъективность рассмотрения меры пресечения. Мы видим заинтересованность судьи в том, чтобы Омурбека Бабанова заключили под стражу. Защита привела все доводы незаконности задержания, однако судья даже не отразил это в постановлении», — сказал он.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.