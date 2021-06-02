14:23
USD 84.37
EUR 103.19
RUB 1.15
Власть

В парламенте предлагают усилить контроль за продажей сим-карт без регистрации

В парламенте предлагают усилить контроль за продажей сим-карт без регистрации на абонента. С предложением выступил депутат Улукбек Садиев.

По его словам, на уличных точках продажи сим-картами пользуются в основном мошенники.

«Они покупают сим-карту без регистрации и занимаются телефонным мошенничеством. У нас каждый десятый человек — жертва таких преступников. Их невозможно найти. Поэтому надо усилить контроль в этом направлении», — сказал нардеп.

Отметим, в Кыргызстане запрещено продавать сим-карты без регистрации данных паспорта клиента, однако их можно купить без проблем у уличных торговцев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196124/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Почты России и Кыргызстана в два раза снизят тарифы на доставку
Ввели в обращение почтовые марки «Фауна Кыргызстана. Азиатский барсук»
Пенсионерка оплатила комуслуги якобы фальшивой купюрой. На нее заявили
Сидя в тюрьме, обманывал бизнесменов. Милиция задержала телефонного мошенника
Тариф за соединение между операторами связи в 2021 году снизят до 1 сома
В Бишкеке митингуют работники «Кыргыз почтасы». Требуют повысить зарплату
Страшилки про 5G. Специалисты произведут электромагнитные замеры в Бишкеке
Скандал вокруг радиочастот. ГСБЭП возбудила еще одно уголовное дело
Коррупция в Госагентстве связи. Одного из директоров Ala-TV водворили в СИЗО-1
Три дня не будут работать информационно-коммуникационные системы Минюста
Популярные новости
Громкие аресты: борьба с&nbsp;коррупцией или зачистка на&nbsp;политическом поле? Опрос Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на&nbsp;пятерых депутатов парламента Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов парламента
Акылбек Жапаров назначен министром экономики и&nbsp;финансов Акылбек Жапаров назначен министром экономики и финансов
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Асылбека Жээнбекова привезли в&nbsp;суд Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова привезли в суд
Бизнес
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводили в&nbsp;Японию на&nbsp;отборочные игры ЧМ-2022 Сборную по футболу торжественно проводили в Японию на отборочные игры ЧМ-2022
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с&nbsp;Днем защиты детей «Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей
MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области
ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и&nbsp;TV в&nbsp;ПОДАРОК! ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV в ПОДАРОК!
2 июня, среда
14:19
Исчезновение Орхана Инанды. Посольство Турции ситуацию не комментирует Исчезновение Орхана Инанды. Посольство Турции ситуацию...
14:06
Министерство культуры выступило против Закона «О манипулировании информацией»
14:00
Рейтинг вузов. Куда поступают лучшие выпускники
13:53
Сборную по футболу торжественно проводили в Японию на отборочные игры ЧМ-2022
13:46
В Бишкеке разрешили работать детским площадкам в торговых центрах. Но с условием