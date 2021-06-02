В парламенте предлагают усилить контроль за продажей сим-карт без регистрации на абонента. С предложением выступил депутат Улукбек Садиев.

По его словам, на уличных точках продажи сим-картами пользуются в основном мошенники.

«Они покупают сим-карту без регистрации и занимаются телефонным мошенничеством. У нас каждый десятый человек — жертва таких преступников. Их невозможно найти. Поэтому надо усилить контроль в этом направлении», — сказал нардеп.

Отметим, в Кыргызстане запрещено продавать сим-карты без регистрации данных паспорта клиента, однако их можно купить без проблем у уличных торговцев.