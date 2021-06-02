Повторные выборы. Отказаться от участия партии могут за два дня до голосования

Отказаться от участия в повторных выборах, назначенных на 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке, партии могут за два дня до голосования. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Уточняется, что отозвать свои документы партии могут до 8 июля включительно. Снять политорганизацию с выборов ТИК может тоже только до этой даты. В Центризбиркоме предупредили: партия получит свой залог только в случае, если заявит о нежелании бороться за места в местном кенеше до утверждения текста избирательного бюллетеня, то есть до 28 июня.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. 21 июня начинается агитация. Она продлится до 8.00 10 июля.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.