Садыр Жапаров принял Петера Буриана. О чем говорили

Садыр Жапаров принял специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Петера Буриана по случаю завершения его миссии, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что для Кыргызстана укрепление партнерства с Евросоюзом является одним из основных приоритетов во внешней политике. Кыргызская сторона готова к дальнейшему расширению и укреплению стратегического партнерства с ЕС.

Вместе с тем Садыр Жапаров считает важным провести Первый экономический форум «Евросоюз — Центральная Азия» в октябре 2021-го в Бишкеке в очном формате. Он также отметил важность подготовки проекта нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Евросоюзом. Вопрос подписания данного документа до конца года имеет приоритетный характер.

Петер Буриан выразил надежду на то, что дружба между Евросоюзом и Кыргызстаном и в дальнейшем будет основываться на общепризнанных ценностях и принципах сотрудничества.