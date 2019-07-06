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Общество

Петер Буриан: Географическое положение ЦА представляет интерес для Евросоюза

«Центральная Азия имеет стратегическое географическое положение, которое представляет интерес для Европейского союза», — заявил сегодня во время форума «ЕС — Центральная Азия» специальный представитель ЕС по ЦА Петер Буриан.

По его словам, регион находится в повестке дня Евросоюза. Но это не связано с конфликтом или кризисом. Отношение к региону положительное. Ведь Центральная Азия за последние несколько лет прошла через значительные перемены и стала ближе к Европе.

«Страны ЦА открывают себя миру. Мы должны быть оптимистичны в отношении будущего региона. Это будет сфера высоких возможностей. Но, конечно, регион не должен запаздывать с реформами, потому что они дают возможности для роста молодого населения, увеличения рабочих мест. Я хотел бы еще раз подтвердить, что мы продолжаем работать с вами и будем сильным и надежным партнером. Наша новая стратегия сотрудничества нацелена на улучшение отношений, на новые действия в регионе. Она рассматривает ключевые приоритеты. Мы хотим быть партнерами для роста устойчивости региона», — отметил Петер Буриан.

«Мы хотим усилить потенциал стран Центральной Азии, чтобы они могли выстоять перед шоками и повысить способность реализовать реформы. При этом мы не будем ничего навязывать. Мы уважаем ваши индивидуальные характеристики и черты, потребности», — заключил спецпредставитель ЕС.
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