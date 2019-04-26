Кыргызстан и Евросоюз планируют завершить переговоры по новому соглашению к лету

«Как ЕС, так и Кыргызстан крайне заинтересованы завершить переговоры в ближайшем будущем, по возможности к лету», — заявил 24.kg специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан.

По его словам, новое соглашение с Кыргызстаном заменит нынешнее соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1999 года. Новый документ будет более углубленным и амбициозным. Упор будет сделан на сотрудничество в сфере политики, экономики и инвестиций, а также продвижение экономического сотрудничества в поддержку устойчивого развития Кыргызстана.

«Сейчас мы достигли значительного прогресса, несколько раундов переговоров завершены. Мы оптимистично настроены как можно скорее завершить переговоры, по возможности к лету. Осталось лишь несколько открытых вопросов. Они в основном затрагивают торговую часть соглашения, поскольку последнее будет новым типом документа, в котором большой упор делается на торговое и экономическое сотрудничество», — подчеркнул Петер Буриан.