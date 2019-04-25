Кыргызстан рассчитывает на поддержку Евросоюзом избирательных реформ

В Кыргызстане отмечают важность продолжения поддержки Европейским союзом реформы избирательной системы в стране с учетом предстоящих парламентских выборов в 2020 году. Об этом министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков заявил на встрече со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Петером Бурианом.

По данным пресс-службы МИД, стороны обсудили переговоры по проекту нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между КР и ЕС. Обменялись мнениями по вопросам организации и проведения в Кыргызстане очередной встречи министров иностранных дел ЕС — ЦА, визита в Кыргызстан верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

«Стороны обратили внимание на необходимость активизации экономического взаимодействия. Вновь подтверждены приоритеты по сотрудничеству в рамках запуска проекта по интегрированному управлению водными ресурсами в КР и поддержки Национальной программы цифровой трансформации. Обсуждалась и совместная работа по решению проблемы урановых хвостохранилищ в Кыргызстане», — подчеркнули в МИД.