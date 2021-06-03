Кыргызстан просит Евросоюз инвестировать в проекты в Баткенской области

Первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев встретился со специальным представителем Европейского союза в Центральной Азии Петером Бурианом по случаю завершения его миссии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Айбек Джунушалиев отметил, что укрепление всестороннего партнерства с Евросоюзом является одним из основных приоритетов внешней политики страны. Кыргызстан признателен ЕС за поддержку, оказываемую республике в период пандемии, а также за недавнее решение Брюсселя об оказании помощи КР в связи с событиями на государственной границе.

«Сегодня проводится работа по приданию особого статуса Баткенской области, где предполагается предусмотреть налоговые, инвестиционные преференции, в этой связи приглашаем страны Европейского союза инвестировать в проекты Баткенской области и экономику Кыргызстана», — сказал Айбек Джунушалиев.

Петер Буриан в свою очередь выразил готовность к продолжению сотрудничества в приоритетных направлениях партнерства, в том числе оказания содействия в развитии местных сообществ. Он отметил важную роль вакцинации в преодолении пандемии и работу, проводимую Евросоюзом по инициативе COVAX.

Стороны обсудили спектр актуальных вопросов сотрудничества, в том числе вопросы, связанные с подписанием нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Евросоюзом в 2021-м, а также проведение 6 ноября текущего года в Бишкеке Первого экономического форума «Европейский союз — Центральная Азия». Для обеспечения постоянной работы и мониторинга исполнения достигнутых договоренностей первый замглавы кабмина предложил создать секретариат форума в столице.