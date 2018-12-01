«Самое большое богатство для Кыргызстана — его прекрарсная природа», — заявил журналистам специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии, посол Петер Буриан.

По его словам, ЕС видит большой потенциал развития туризма в Центральной Азии. Но к нему надо подходить как к региональному. Поэтому Евросоюз позитивно воспринимает идею о создании единой туристической визы для всех стран Центральной Азии, так называемой визы Шелкового пути. В этом случае туристы, получив визу в одном государстве, смогли бы путешествовать по всему региону.

«Второй аспект — инфраструктура для туризма. Тут надо совместить две вещи — строительство и охрану окружающей среды. Ведь самое главное богатство Кыргызстана — его природа. Поэтому мы данный вопрос включаем в программу нашего сотрудничества в рамках обмена опытом, который должен способствовать развитию туристического потенциала не только страны, но и региона», — подчеркнул Петер Буриан.