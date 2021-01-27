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Власть

Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан прибыл в Кыргызстан

Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии, посол Петер Буриан прибыл сегодня в Бишкек. Об этом сообщили в представительстве ЕС в КР.

Завтра он посетит церемонию инаугурации новоизбранного президента Садыра Жапарова по приглашению кыргызской стороны. Кроме того, спецпредставитель ЕС планирует провести двусторонние встречи с президентом Садыром Жапаровым, и. о. вице-премьер-министра Равшаном Сабировым и и. о. министра иностранных дел Русланом Казакбаевым.

«Стороны обсудят сотрудничество между Европейским союзом и Кыргызстаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес, включая политические и экономические связи, текущие политические процессы в республике, верховенство права. Будет также обсуждаться организация Первого экономического форума ЕС — Центральная Азия, проведение которого в Бишкеке запланировано в 2021 году», — говорится в сообщении.

В дополнение к двусторонним встречам Петер Буриан встретится с главами дипломатических миссий стран Европейского союза, аккредитованных в КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181415/
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