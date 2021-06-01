Спецпредставитель Евросоюза Петер Буриан прибыл в Кыргызстан

Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан прибыл сегодня в Кыргызстан в рамках своего заключительного визита в регион. Об этом сообщает представительство ЕС в КР.

Отмечается, что он проведет двусторонние встречи с руководством страны, в том числе президентом Садыром Жапаровым, первым зампредседателя кабинета министров Айбеком Джунушалиевым, министром иностранных дел Русланом Казакбаевым и главой Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабековой.

Стороны планируют обсудить сотрудничество между ЕС и Кыргызстаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес, включая двусторонний, а также региональный политический диалог и сотрудничество в целях развития. Также будут обсуждены текущие политические процессы в Кыргызстане, борьба с пандемией COVID-19, ситуация в области прав и свобод человека, инвестиционный и деловой климат, а также региональные вопросы.

Помимо двустороннего сотрудничества, Петер Буриан обсудит прогресс, возможности и проблемы в реализации стратегии ЕС по Центральной Азии для повышения устойчивости и процветания, уделяя особое внимание ключевым приоритетам документа: верховенство права, цифровизация, образование, здравоохранение, переход к зеленой экономике, взаимосвязанность регионов. Речь пойдет также о важных мероприятиях для укрепления сотрудничества — экономический форум ЕС-ЦА, форум гражданского общества ЕС-ЦА.

В Бишкеке, помимо двусторонних встреч, Петер Буриан встретится с представителями местного гражданского общества и дипломатического корпуса. Он также посетит Нарынскую область для встречи с местными органами власти, партнерами и бенефициарами финансируемых ЕС проектов. Спецпредставитель побывает в Университете Центральной Азии в Нарыне, где встретится с руководством и студентами учебного заведения.

Это итоговый визит Петера Буриана в Кыргызстан в качестве специального представителя ЕС по Центральной Азии. Его мандат завершается 30 июня 2021 года.