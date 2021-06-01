Повторные выборы. Назван срок, когда партия должна открыть избирательный фонд

В Бишкеке, Оше и Токмаке 11 июля пройдут повторные выборы. ЦИК утвердила календарный план.

Согласно ему, политическая партия, выдвинувшая список кандидатов в городской кенеш, для финансирования своей избирательной кампании создает избирательный фонд в течение трех календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Уточняется, что срок подачи документов в ТИКи истекает 13 июня, 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. 21 июня начинается агитация. Она продлится до 8.00 утра 10 июля.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.