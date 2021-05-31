Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов парламента

«Впервые за последние 30 лет мы видим реальную борьбу с коррупцией», — заявил 24.kg политолог Марс Сариев, комментируя громкие задержания бывших высокопоставленных чиновников и депутатов Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова, Омурбека Бабанова по делу «Кумтора» и Торобая Зулпукарова по статье «Незаконное обогащение» УК КР.

Он считает, что сегодня пошли крупные посадки.

По мнению Марса Сариева, сейчас идет реальная борьба с коррупцией. «Возмездие неизбежно для тех, кто замешан в коррупционных скандалах, замешан в махинациях вокруг «Кумтора», — сказал эксперт.

По данным Марса Сариева, это не последние аресты, уголовные дела заведены на пятерых депутатов парламента.

«Мы сейчас можем наблюдать бескомпромиссную борьбу, невзирая на лица, с теми, кто замешан в неблаговидных делах. Думаю, что фактура есть, данные собраны. Уже чувствуется, что началась реальная борьба с коррупцией», — резюмировал собеседник.

Последний месяц весны 2021 года запомнится громкими арестами. Сегодня сотрудники ГКНБ задержали пока на 48 часов экс-премьер-министра Омурбека Бабанова, бывшего торага Жогорку Кенеша и брата экс-президента страны Асылбека Жээнбекова, а также заместителя лидера парламентской фракции СДПК Торобая Зулпукарова. Последнему инкриминируется незаконное обогащение. Бабанову и Жээнбекову вручены уведомления о подозрении в коррупции по делу «Кумтора».