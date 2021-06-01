Повторные выборы. На услуги связи заложено 900 тысяч сомов

На услуги связи по смете расходов на повторные выборы в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке, назначенные на 11 июля, заложено 900 тысяч сомов.

Таковы данные сметы расходов, утвержденной ЦИК. Уточняется, что кампания обойдется в 48 миллионов 344 тысячи сомов. В Бишкеке повторные выборы будут стоить 20 миллионов 105 тысяч, Оше — 6 миллионов 615 тысяч, Токмаке — 1 миллион 43 тысячи сомов.

На служебные поездки предусмотрено 644 тысячи 400 сомов. На отчисления в Соцфонд — 2 миллиона 976 тысяч сомов.

Самые крупные траты — это заработная плата членов УИК. Они составляют 17 миллионов 253 тысячи сомов, из которых 9 миллионов 600 тысяч приходится на Бишкек.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.