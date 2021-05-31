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Власть

Кожобек Рыспаев: Исторический музей должен быть открыт до Дня независимости

Исторический музей должен быть открыт до Дня независимости. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявил депутат Кожобек Рыспаев.

Он отметил, что по его инициативе ранее проведено выездное заседание комитета в музее.

«Сегодня мы приняли решение по его итогам. Во-первых, кабмину найти финансовые средства выплатить долг немецкой компании. Во-вторых, определить ущерб, чья в этом вина. В-третьих, рекомендуем открыть музей к 31 августа», — сказал он.

Ранее в Минкульте поясняли, что музей не могут открыть, потому что ключи от всех программных приложений, по которым работает новое оборудование, находятся у немецкой компании, установившей его. Она передаст их после выплаты Кыргызстаном суммы, которую мы ей еще должны, — 225 тысяч евро.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье «Коррупция» УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Он должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

Экс-заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву признали виновной по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Бывшая чиновница должна выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов. Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.

В декабре 2020-го Верховный суд отменил приговор Первомайского районного и Бишкекского городского судов по уголовному делу о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195819/
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