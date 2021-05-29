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Власть

Из Уголовного кодекса исключена статья о политической вражде

Из Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов исключена статья о политической вражде. Предложение Натальи Никитенко и еще ряда депутатов поддержано на пленарном заседании единогласно.

По словам нардепа, это обнадеживающий шаг. «Это было очень важно, потому что понятие «политическая вражда» может быть использовано как репрессивный инструмент в отношении любого гражданина в наше сумасшедшее время. В частности для манипуляций и расправы с теми, кто не согласен с действующими властями и не нравится кому-то в высоких коридорах, а также с оппозиционными лицами и организациями», — отметила Наталья Никитенко.

Она добавила, что в целом в проекте нового уголовного законодательства статьи о политической вражде нет.

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Напомним, поправки инициировало МВД. Ведомство предлагало наряду с экстремистской деятельностью, сопряженной с возбуждением национальной, этнической, расовой вражды, добавить и политическую рознь.

В обосновании проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс)» чиновники поясняют, что поправка вносится для приведения уголовного законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности в соответствие с Конвенцией Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, Законом «О противодействии экстремистской деятельности», а также совершенствованием уголовно-правовых норм за вербовку, склонение в деятельность экстремистских организаций и ответственностью за финансирование экстремистской деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195658/
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