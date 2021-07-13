17:43
USD 84.78
EUR 100.64
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Это национализм. Российские политологи возмущены инцидентом на Иссык-Куле

Российскую общественность и политологов возмутил очередной случай проявления
национализма и нетерпимости, произошедший в Кыргызстане с русским девятилетним
мальчиком в июне.

«Национализм в самом неприглядном и кровавом свете проявил себя в 1991 году и в 2010-м в Ошской области, когда погибли ни в чем не повинные люди, в том числе старики, дети, женщины. Национализм разрушителен для государства. Обратите внимание на то, как устроена жизнь в дружеском для Кыргызстана государстве — Российской Федерации. Где мирно добрососедствуют более 200 народностей и все религии мира. Таких вопиющих случаев, какой произошел недавно в Кыргызстане, просто нет. Призываем незамедлительно провести разъяснительные мероприятия для всего общества, в том числе в СМИ, о вреде и недопустимости таких проявлений», — отмечают политологи.

Мы настоятельно призываем власти КР, политиков, общественников, глав религиозных учреждений, народ Кыргызстана, незамедлительно провести надежные реформы во всех сферах жизни общества для искоренения национализма и нетерпимости к другим национальностям и вероисповеданиям.

Из заявления российских политологов

В заявлении также говорится, что нет желания выносить эту проблему на международный уровень с подключением официальных органов России, общественников, политиков, СМИ.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200985/
просмотров: 1483
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение ребенка на Иссык-Куле. Улукбек Марипов взял дело под личный контроль
Всему виной катамаран. На пляже Чолпон-Аты мужчина напал на отдыхающих
Супруга с сыном связали и избили жителя Аксыйского района
Трое членов ОПГ избили жителя Ошской области. Их задержали
В Ноокене избили школьника. Милиция возбудила уголовное дело
В городе Ош двое мужчин до смерти забили приятеля
Избившего свою бывшую супругу мужчину задержали в Чуйской области
Почти до полусмерти. В Чуйской области супруг периодически избивал свою жену
Нужна альтернатива. Эксперты об уголовном наказании за межэтническую вражду
67-летнего инвалида из Кочкорского района избили неизвестные
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо Скандал в ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо
Неделя-24. Как &laquo;нашли&raquo; Орхана Инанды и&nbsp;угрозы Камчыбека Ташиева Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и&nbsp;нес службу на&nbsp;личном авто В Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и нес службу на личном авто
ДУМК определилось с&nbsp;датой Курман айта ДУМК определилось с датой Курман айта
Бизнес
Летняя акция &laquo;Купи котел и&nbsp;получи газ в&nbsp;подарок&raquo; продолжается Летняя акция «Купи котел и получи газ в подарок» продолжается
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; на&nbsp;случай, когда срочно нужна наличка, а&nbsp;банкомата рядом нет «Мой О!» на случай, когда срочно нужна наличка, а банкомата рядом нет
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
13 июля, вторник
17:41
Владельцы центра отдыха «Фонтан» заявили о попытке рейдерского захвата Владельцы центра отдыха «Фонтан» заявили о попытке рейд...
17:38
Исхак Пирматов госпитализирован в частную клинику «Бикард»
17:29
Летняя акция «Купи котел и получи газ в подарок» продолжается
17:22
Ученые Израиля развенчали миф о массовом заражении COVID-19 от летучих мышей
17:19
Адвокат рассказал, как госСМИ Турции искажают показания Орхана Инанды