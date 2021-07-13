Это национализм. Российские политологи возмущены инцидентом на Иссык-Куле

Российскую общественность и политологов возмутил очередной случай проявления

национализма и нетерпимости, произошедший в Кыргызстане с русским девятилетним

мальчиком в июне.

«Национализм в самом неприглядном и кровавом свете проявил себя в 1991 году и в 2010-м в Ошской области, когда погибли ни в чем не повинные люди, в том числе старики, дети, женщины. Национализм разрушителен для государства. Обратите внимание на то, как устроена жизнь в дружеском для Кыргызстана государстве — Российской Федерации. Где мирно добрососедствуют более 200 народностей и все религии мира. Таких вопиющих случаев, какой произошел недавно в Кыргызстане, просто нет. Призываем незамедлительно провести разъяснительные мероприятия для всего общества, в том числе в СМИ, о вреде и недопустимости таких проявлений», — отмечают политологи.

Мы настоятельно призываем власти КР, политиков, общественников, глав религиозных учреждений, народ Кыргызстана, незамедлительно провести надежные реформы во всех сферах жизни общества для искоренения национализма и нетерпимости к другим национальностям и вероисповеданиям. Из заявления российских политологов

В заявлении также говорится, что нет желания выносить эту проблему на международный уровень с подключением официальных органов России, общественников, политиков, СМИ.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.