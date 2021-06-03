Нужна альтернатива. Эксперты об уголовном наказании за межэтническую вражду

Генпрокуратура предлагает установить ответственность до пяти лет лишения свободы в части 1 статьи 327 проекта УК «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». После предложенных поправок часть 1 вышеуказанной статьи подпадает в разряд менее тяжких преступлений. Эксперты Института медиа полиси считают эту инициативу опасной.

Предлагаемая редакция приведет к превращению юридической ответственности из меры воздействия в инструмент подавления, чрезмерного, необоснованного ограничения свободы человека и гражданина.

«Предлагаемая санкция оставляет слишком широкие возможности для толкования судом и чрезмерное право на усмотрение суда назначать наказание в виде лишения свободы от шести месяцев до пяти лет по части 1, а по части 2 — от пяти до десяти лет. Мы считаем, что это обстоятельство неминуемо приведет к коррупционным проявлениям в суде. Поэтому следует установить градацию санкций за различные виды высказываний по этой статье, которые будут четко определены в законе», — отметили представители ИМП.

Они подчеркнули: назначение наказания только в виде лишения свободы является непропорциональным, особенно когда оно может быть применено к высказываниям, которые не привели и не имели своей целью привести к насилию или другому серьезному реальному ущербу.

В ИМП рекомендуют предусмотреть соразмерные, справедливые виды наказания, которые не являются чрезмерными и позволяют адекватно защитить права и свободы.

К примеру, в ряде случаев уголовно-правовые цели наказания можно было бы достичь, не лишая при этом свободы.

«Тюрьма должна становиться решением проблемы только в самых крайних случаях, когда есть реальная общественная опасность наступления вредных последствий. Например, если у человека, распространяющего призывы к насильственным действиям по признаку национальной принадлежности, есть прямой умысел и способность побудить ненависть среди определенной группы людей», — утверждают правозащитники.

Эксперты предлагает за возбуждение вражды установить ответственность в пределах санкций, предусмотренных проектом кодекса о правонарушениях. В случае повторного привлечения за аналогичное деяние в течение одного года следует наказывать уголовно. Но наряду с лишением свободы необходимо предусмотреть альтернативные виды наказания: штраф, исправительные работы. При этом снизить наказание в виде лишения свободы до трех лет, исключив слова «пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан», а также «унижение национального достоинства».