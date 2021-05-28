Закон о манипулировании информацией. Депутаты рассмотрят возражения президента

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению ЖК рассмотрит проект решения согласительной группы по преодолению возражений президента на закон Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией.

Отметим, что вопрос стоит в повестке заседания комитета. Нардепы должны были ознакомиться с рекомендациями согласительной группы в декабре 2020 года. Но рассматривать его не стали. Из аппарата главы государства поступила просьба снять вопрос с обсуждения.

Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.