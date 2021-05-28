Повторные выборы. Партия может отказаться от участия до 7 июля

Партии, намеревающиеся отказаться от участия в повторных выборах в Бишкек, Оше и Токмаке, которые состоятся 11 июля, могут подать заявление до 7 июля включительно. Об этом сообщили в ЦИК.

Уточняется, что отменить регистрацию списка политорганизаций ТИКи также уполномочены не позднее 7 июля. Если политорганизация по собственному желанию или по решению территориальной комиссии не баллотируется, то ей возвращается избирательный залог.

В Центризбиркоме уточнили: только в том случае, если партия дисквалифицирована до дня изготовления бюллетеней. Последние должны быть напечатаны до 2 июля.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.