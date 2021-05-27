Парламентские выборы проведет новый состав ЦИК? Что говорит закон

Парламентские выборы в Кыргызстане проведет уже новый состав ЦИК. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

Уточняется, что через месяц полномочия членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов завершаются. В Жогорку Кенеш уже поступил законопроект нардепа Бакыта Торобаева, регламентирующий деятельность ЦИК. Согласно документу, состав Центризбиркома формируется сроком на пять лет и состоит из 12 членов комиссии. Жогорку Кенеш избирает членов ЦИК: половину — по представлению президента, вторую половину — по собственной инициативе с учетом присутствия не более 70 процентов лиц одного пола.

Как заявил 24.kg член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров, в случае если срок полномочий членов ЦИК истекает в период избирательной кампании, он продлевается до окончания выборов. Однако кампанию президент Садыр Жапаров объявит только после внесения поправок в избирательное законодательство.