Новая избирательная система. Выдвигать одномандатников смогут и партии

Межведомственная рабочая группа представила два проекта будущей избирательной системы. Она будет изменена согласно принятой 11 апреля на референдуме новой Конституции, число депутатов сокращается до 90 человек.

Эксперт межведомственной рабочей группы, юрист Айнагуль Койчуманова рассказала 24.kg, что президенту внесут на рассмотрение два предложения: первое о внедрении пропорционально-преференциальной системы голосования, когда избиратель ставит галочку не только напротив партии, но и конкретного кандидата из представленного списка. И смешанную, когда наряду с партиями баллотируются и кандидаты-одномандатники. «Глава государства должен будет выбрать из этих вариантов один и отправить, пользуясь своим правом законодательной инициативы, в парламент на рассмотрение», — пояснила Койчуманова.

Она добавила, что выдвигать претендентов, которые будут баллотироваться не по списку партии, может и политорганизация. «Если политик надумает идти отдельно, путем самовыдвижения, то ему нужно будет собрать не менее тысячи подписей, чтобы быть зарегистрированным ЦИК», — сказала Айнагуль Койчуманова.

Она отметила, что расписана также и методика подведения итогов. Предлагается также два варианта: первый предполагает, что в ЖК пройдет тот одномандатник, кто наберет 50 процентов плюс один голос. Есть предложение — отдать победу тому, кто получит простое большинство в зависимости от числа проголосовавших.

Напомним, в своем послании 5 мая Садыр Жапаров призвал нардепов не тянуть с редактированием избирательного законодательства. Дата выборов в парламент будет объявлена сразу же после завершения принятия согласованного проекта документа.