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Власть
Сюжет: Семейное насилие

МИД взял на контроль дело о семейном насилии кыргызстанки в Саудовской Аравии

Обращение кыргызстанки об избиении мужем в Саудовской Аравии находится на контроле посольства КР в этой стране. Об этом 24.kg сообщили в МИД.

Отметим, ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где некая Асель Дуванаева, проживающая в Саудовской Аравии, просит о помощи, жалуясь на семейное насилие.

По данным МИД, посольством КР в Саудовской Аравии проводится соответствующая работа с органами местной власти по разрешению ситуации.

«Вопрос находится на контроле у диппредставительства. Подробную информацию предоставим позже», — заметили во внешнеполитическом ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194806/
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