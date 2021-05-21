МИД взял на контроль дело о семейном насилии кыргызстанки в Саудовской Аравии

Обращение кыргызстанки об избиении мужем в Саудовской Аравии находится на контроле посольства КР в этой стране. Об этом 24.kg сообщили в МИД.

Отметим, ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где некая Асель Дуванаева, проживающая в Саудовской Аравии, просит о помощи, жалуясь на семейное насилие.

По данным МИД, посольством КР в Саудовской Аравии проводится соответствующая работа с органами местной власти по разрешению ситуации.

«Вопрос находится на контроле у диппредставительства. Подробную информацию предоставим позже», — заметили во внешнеполитическом ведомстве.