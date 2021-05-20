Зарплату сотрудникам «Кумтора» обещают выплатить

Запасов на «Кумторе» хватит на два-три месяца. Об этом на пресс-конференции заявил временный управляющий компанией Тенгиз Болтурук.

По его словам, уже идут переговоры с подрядчиками.

«Запасов, необходимых для производства, хватит на два-три месяца. Мы сейчас возобновляем контракты с поставщиками. Пишем письмо», — сказал Тенгиз Болтурук.

Временный управляющий компании сообщил, что заработную плату сотрудникам выплатят. «28 мая выплатим аванс, к 15 июня остальную часть заработной платы», — сказал он.