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Власть

Возобновлены уголовные дела по смертельным случаям на руднике «Кумтор»

Возобновлены уголовные дела по смертельным случаям на руднике «Кумтор». Об этом на пресс-конференции заявил депутат Жогорку Кенеша и председатель государственной комиссии по проверке работы «Кумтора» Акылбек Жапаров.

Он отметил, что комиссия готова судиться с Centerra Gold.

«В нашем отчете только факты. Мы не опирались на слухи и домыслы. Как известно, на руднике инвалидность получили 66 человек, из них 19 погибли. Сейчас возобновили уголовные дела по погибшим в 2018 и 2020 годах. У нас есть претензии к руководству компании, которое из-за несоблюдения технических норм безопасности допустило смерти работников рудника», — заявил Акылбек Жапаров.

Депутат отметил, что руководство компании получало высокую заработную плату.

«Они получали по $51 тысячи, а когда пришло время отвечать, уехали из страны», — добавил он.

В феврале Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Поработав три месяца, комиссия предложила ввести внешнее управление на руднике и взыскать более $4 миллиардов с Centerra Gold.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194585/
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