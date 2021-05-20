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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву продлили содержание в СИЗО ГКНБ

Экс-председателю ГКНБ Абдилю Сегизбаеву продлили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что срок содержания под стражей продлен до 25 июля.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда столицы бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу.

Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Уведомление о подозрении по делу о наградном оружии обвиняемый не подписал.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194582/
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