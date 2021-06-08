Абдиля Сегизбаева перевели в СИЗО ГКНБ. Он перенес COVID-19

Экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев переведен в СИЗО из клиники, где получал лечение от коронавируса, переросшего в двустороннюю пневмонию. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Кантемир Турдалиев.

По его словам, Сегизбаев очень слаб и чувствует себя плохо. «Его нельзя было переводить в камеру. Перенесший COVID-19 должен по алгоритму еще две недели находиться на карантине, а не в замкнутом сыром помещении. Я буду подавать ходатайство следователю об изменении меры пресечения на домашний арест», — сказал Кантемир Турдалиев.

Абдиль Сегизбаев находился в больнице, куда был госпитализирован 28 мая.

Ранее родственники обвиняемого сообщили журналистам, что у Абдиля Сегизбаева обострились старые заболевания, а ПЦР на COVID-19 дал положительный результат.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда столицы бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу. Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Уведомление о подозрении по делу о наградном оружии обвиняемый не подписал.