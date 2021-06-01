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Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Состояние находящегося под арестом Абдиля Сегизбаева ухудшилось — адвокат

У экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева двустороннее воспаление легких. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Кантемир Турдалиев. 

По его словам, состояние оценивается как средней тяжести. Абдиль Сегизбаев находится в больнице, куда госпитализирован 28 мая. 

Ранее родственники обвиняемого сообщили журналистам, что у Абдиля Сегизбаева обострились старые заболевания, а ПЦР на COVID-19 дал положительный результат. Адвокат опровергает наличие коронавируса у подзащитного.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда столицы бывшего председателя ГКНБ взяли под стражуАбдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Уведомление о подозрении по делу о наградном оружии обвиняемый не подписал.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196010/
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