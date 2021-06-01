У экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева двустороннее воспаление легких. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Кантемир Турдалиев.

По его словам, состояние оценивается как средней тяжести. Абдиль Сегизбаев находится в больнице, куда госпитализирован 28 мая.

Ранее родственники обвиняемого сообщили журналистам, что у Абдиля Сегизбаева обострились старые заболевания, а ПЦР на COVID-19 дал положительный результат. Адвокат опровергает наличие коронавируса у подзащитного.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда столицы бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу. Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Уведомление о подозрении по делу о наградном оружии обвиняемый не подписал.