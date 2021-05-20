Госкомиссия по «Кумтору» призывает журналистов провести расследование по руднику

Госкомиссия по «Кумтору» призывает журналистов провести расследование по деятельности канадской компании на руднике. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.

«Как создали комиссию, руководство компании по очереди покинуло страну. На наши запросы они не давали конкретных ответов. Например, когда спрашивали о запасах золота, они нам давали информацию о запасах продуктов (в марте «Центерра» опубликовала отчет, в котором содержатся все данные по геологоразведке и обновленным запасам золота на руднике. — Прим. 24.kg). Мы работали, основываясь на международных стандартах, так как компания работает в фондовой бирже», — сказал Акылбек Жапаров.

Председатель госкомиссии призвал журналистов к сотрудничеству и заявил, что «за эти годы «Центерра» подкупила все СМИ и заняла информационное поле». «Тем не менее наши журналисты объективно освещают событие. Мы готовы поддержать журналистов, которые хотят провести расследование», — заявил он.