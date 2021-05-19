Глава Нацбанка болел COVID-19. Депутат не верит и требует справку

Сегодня на заседании парламента депутат Бейшеналы Нурдинов заявил, что у него возникают сомнения в том, что глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов находился долгое время на больничном.

Он пояснил, что давал протокольное поручение о том, чтобы Абдыгулов пришел на заседание парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, однако тот не явился.

Председатель Нацбанка попытался оправдаться, сказав, что полтора месяца болел коронавирусом и был на больничном. «Болел COVID-19, в больнице видел депутатов. На работу вышел в понедельник», — отчитался он.

Бейшеналы Нурдинов потребовал предоставить ему больничный лист. «У меня возникли сомнения в том, что вы болели. Говорили, что вы на работе, но вы не пришли на комитет», — сказал он.