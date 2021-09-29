Толкунбек Абдыгулов о гиперинфляции и золоте «Кумтора»

В Кыргызстане не ожидается гиперинфляции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил подавший в отставку глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

Отвечая на вопрос депутата Натальи Никитенко, он пояснил вопрос с покупкой золота «Кумтора».

«Мы никакого отношения к «Кумтору» не имеем. Мы должны покупать все золото, произведенное в Кыргызстане. С начала года мы купили 7 тонн золота. Это все находится в хранилище Нацбанка и будет служить как резерв», — сказал он.

«Информация о сокращении золотого резерва не соответствует действительности, наоборот, он увеличивается. Мы достигли исторического максимума, который сейчас составляет $3 миллиарда 200 миллионов. По всей видимости, речь шла об уменьшении доли золота в резерве», — сказал он.

«В июне этого года Кыргызстан экспортировал порядка 6 килограммов золота. Такой вывод можно сделать, изучив данные Национального статистического комитета. По данным за январь — май было продано 4 тонны 135,7 килограмма золота ($234 миллиона 718 тысяч). При этом с января по июнь — 4 тонны 141,9 килограмма ($234 миллиона 909,7 тысячи). Если отнять от второй цифры первую, получится, что реализовано 6,2 килограмма золота стоимостью менее $200 тысяч. При этом господин Болтурук утверждает, что было добыто более тонны золота на сумму порядка $40 миллионов. Тонна золота — это 35 тысяч 274 унции. При средней стоимости в $1 тысячу 740 за унцию, а такова средняя цена на Лондонской бирже за это время, мы должны получить более $61 миллиона, а точнее, $61 миллион 376 тысяч 760. Где они? Может быть, в Нацбанке, как нам говорили? Но нет. Стоимость золотого запаса Национального банка с мая уменьшилась на 62,5 миллиарда сомов. Таковы данные на сайте Нацбанка», — ранее сообщала депутат Наталья Никитенко.