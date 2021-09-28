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Экономика

МДС надеется, что Садыр Жапаров не примет отставку главы Национального банка

«Отставка председателя Национального банка — тревожная новость, потому что она происходит на фоне кадровой чехарды в других государственных органах», — заявил 24.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

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По его словам, очень не хотелось бы, чтобы кадровая чехарда и непоследовательность происходили в одном из ключевых институтов государства. Даже не углубляясь в вопрос о том, кто может стать новым председателем, бизнес предостерегает от возможных проблем с сохранением устойчивости финансовой системы.

«Сейчас также важно сохранить последовательность монетарной политики и устойчивость национальной валюты. Любые резкие перемены в руководстве Нацбанка могут пошатнуть доверие кредиторов к нашей финансовой системе. Важный момент — насколько смена руководства затронет кадровый состав Нацбанка. Ведь это один из тех органов, где собраны высококлассные специалисты. Если их растерять, то неизвестно, куда пойдет дальше наша денежно-кредитная политика и финансовая устойчивость государства», — сказал Аскар Сыдыков.

Он также отметил, что в течение 2021 года Национальный банк оставался одним из немногих институтов, который сохранял стабильность, следовал взятым на себя обязательствам и принципам рыночной экономики. Бизнес надеется, что смена председателя не приведет к непоследовательной политике.

«Банковский сектор высказывает опасения. Он обеспокоен тем, какова будет далее политика Нацбанка, курс национальной валюты, что будет с золотовалютными резервами и в целом с дальнейшей денежно-кредитной политикой. В условиях экономического кризиса, пандемии, политических событий важно сохранить устойчивость банковской и финансовой систем. В этом отношении первую роль играет кадровая политика первых лиц. Мы обеспокоены также тем, что, возможно, это связано с политическим давлением, которое оказывалось на Нацбанк в последнее время. Возможно, это не добровольная отставка. Хотелось бы отдельно отметить, что центробанки стран всегда должны быть независимыми от правительства и политических событий, происходящих в стране. И в Кыргызстане НБ КР тоже должен оставаться независимым», — заключил глава МДС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208555/
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