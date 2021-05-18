Депутат Дастан Бекешев объяснил, почему поддержал внешнее управление на Кумторе

Дастан Бекешев объяснил на своей странице в Facebook , почему поддержал введение внешнего управления на Кумторе.

По его словам, инвестиционный климат и без канадских партнеров находится в плачевном состоянии.

«Надо откровенно признаться — наши суды управляемы, у нас легко может сменяться власть, правоохранительные органы в любое время могут навредить компании, опэгэшники подняли голову. Видя такие негативные тенденции в стране, нормальный инвестор не придет. Разве что по договоренности с главами государств и под какую-либо гарантию. Джеруй ведь не просто так запускался с онлайн-участием Владимира Путина. В нашу страну могут прийти инвесторы, которые четко понимают правила, а точнее их отсутствие, не питающие иллюзий о справедливой судебной системе. А это инвесторы из КНР, РФ (да и то под гарантию их главы государства) и из ряда авторитарных стран. В Гондурасе ведь тоже кто-то занимается бизнесом? И, конечно же, в первую очередь все это допустили наши чиновники, которые подписали кабальные соглашения с канадцами. Бизнес есть бизнес. Он всегда будет делать все ради прибыли, но наши должностные лица должны были защищать интересы страны. Дошли до того, что Centerra Gold Inc. легко запретила стране распоряжаться своими акциями (не это ли доказательство кабальности соглашений от 2009 года)», — написал нардеп.

Учитывая это, я поддержал заключение депутатской комиссии по Кумтору. Дастан Бекешев