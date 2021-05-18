Уголовное законодательство. Юристы выступили против возврата рецидива

В уголовное законодательство вернут понятие рецидива. Об этом на круглом столе сообщила доктор юридических наук Лейла Сыдыкова.

По ее словам, правоохранительные органы хотят расширить свои полномочия для того, чтобы закрепить оперативно-разыскные мероприятия.

«Это означает, что если у человека, совершившего преступление второй раз, есть судимость, автоматически он становится рецидивистом. Общество само провоцирует преступность и преступников. При этом не решаются социально-экономические проблемы. Силовые ведомства предлагают только ужесточить наказание. В результате происходит стигматизация в обществе. Те, кто вышел из мест лишения свободы, не могут вновь социализироваться», — сказала Лейла Сыдыкова.