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Власть

Уголовное законодательство. Юристы выступили против возврата рецидива

В уголовное законодательство вернут понятие рецидива. Об этом на круглом столе сообщила доктор юридических наук Лейла Сыдыкова.

По ее словам, правоохранительные органы хотят расширить свои полномочия для того, чтобы закрепить оперативно-разыскные мероприятия.

«Это означает, что если у человека, совершившего преступление второй раз, есть судимость, автоматически он становится рецидивистом. Общество само провоцирует преступность и преступников. При этом не решаются социально-экономические проблемы. Силовые ведомства предлагают только ужесточить наказание. В результате происходит стигматизация в обществе. Те, кто вышел из мест лишения свободы, не могут вновь социализироваться», — сказала Лейла Сыдыкова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194333/
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