15:41
USD 87.30
EUR 101.96
RUB 1.10
Происшествия

В городе Ош снижается подростковая преступность

В городе Ош наблюдается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом 24.kg сообщила прокурор отдела прокуратуры города Ош Нурайым Катаганова.

Таким образом, за первое полугодие 2025 года управлением внутренних дел города Ош было возбуждено 65 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных подростками, тогда как за аналогичный период 2024 года возбуждено 194 уголовных дел. Это на 66 процентов меньше, чем в прошлом году. Из них 18 дел направлены в суд (в 2024 году направлено 14), 46 дел прекращены производством (в 2024 году прекращено 83 уголовных дела), 1 уголовное дело на стадии расследовании.

За этот же период в отношении подростков возбуждено 29 уголовных дел, тогда как за шесть месяцев прошлого года было возбуждено 121 дело. Это на 76 процентов меньше, чем за первое полугодие 2024 года. Из них 11 дел направлены в суд для рассмотрения по существу (в 2024 году направлено 18 дел), 15 дел прекращены производством ( в 2024 году прекращено 65 дел).

Кроме того, больше всего подростки совершают кражи, угон автомототранспортных средств, грабежи и разбои. Далее идут преступления против общественной безопасности, хулиганство, преступления против духовно-нравственного здоровья личности, действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Нурайым Катаганова отметила, что такого результата по снижению подростковой преступности удалось достичь совместными усилиями местной прокуратуры совместно с правоохранителями и другими госорганами. Ошской городской прокуратурой регулярно проводится комплексная работа с учетом нынешних реалий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337845/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше снесут дом бывшего вице-мэра в охранной зоне канала Увам
На строительстве в Оше похищено 115 миллионов сомов, задержаны четыре человека
В Оше задержан инспектор милиции за коррупцию и злоупотребление полномочиями
В Оше приостановили подачу воды в канал «Джекелик»: будут очищать
На Иссык-Куле взыскали 11 миллионов сомов за нарушения после трансформации земли
Великобритания планирует снизить возраст избирателей до 16 лет
Участок автодороги Ош — Раззаков открыт для проезда
Злоупотребление должностными полномочиями. В городе Ош задержаны госслужащие
Мэр Оша вручил новую квартиру еще одной многодетной семье
В Иссык-Кульской области государству возвращены земельные участки
Популярные новости
Штраф в&nbsp;23&nbsp;тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в&nbsp;Чуйской области Штраф в 23 тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в Чуйской области
Штормовое предупреждение. В&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются сели Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются сели
В&nbsp;Кыргызстане объявлен в&nbsp;розыск гражданин Иордании В Кыргызстане объявлен в розыск гражданин Иордании
В&nbsp;Кыргызстане снова произошло землетрясение В Кыргызстане снова произошло землетрясение
Бизнес
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
Bakai Bank не&nbsp;остался в&nbsp;стороне и&nbsp;поддержал Tuu Media. Будет новый концерт Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт
&laquo;Айыл Банк&raquo; продлил выгодные условия по&nbsp;исламским продуктам до&nbsp;конца года «Айыл Банк» продлил выгодные условия по исламским продуктам до конца года
Как Beeline вносит вклад в&nbsp;устойчивое развитие Кыргызстана Как Beeline вносит вклад в устойчивое развитие Кыргызстана
29 июля, вторник
15:27
На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
15:23
В городе Ош снижается подростковая преступность
15:08
Кто и как будет штрафовать за выброс мусора. Штрафы до 7 тысяч 500 сомов
15:01
В Актау полицейские устроили погоню в стиле GTA
14:57
В городе Ош при получении взятки задержана заведующая гимназией